Colruyt neemt Fiets!-keten over

Colruyt breidt zijn non-food activiteiten uit met een meerderheidsparticipatie in Fiets!, de Belgische Fietsketen. Het past in onze missie rond duurzaamheid en mobiliteit, zegt de supermarktketen. Voor Fiets! is het een verademing. Hun financiële zorgen zijn van de baan en de keten kan nu weer aan groei denken. Gesteund door het kapitaal, de logistiek en de knowhow van Colruyt.