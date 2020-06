Colruyt start met een nieuwe winkelformule, die zich uitsluitend richt op professionele klanten als nachtwinkels en kruideniers. De eerste Colruyt Professional opent woensdag de deuren in Schaarbeek. Na een testperiode wordt bekeken of het concept ook naar andere regio's kan worden uitgebreid. Wij konden al een kijkje nemen in de winkel.