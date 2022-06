De online boodschappendienst van Colruyt, Collect&Go, levert voortaan ook boodschappen aan huis. Daarmee is Colruyt rijkelijk laat vergeleken met andere retailers. Collect&Go wil dan ook snel uitrollen. Zowel met eigen medewerkers in enkele gemeenten rond Antwerpen en Brussel als met vrijwilligers via zijn bestaande online boodschappendienst Drivers. Opvallend: de levering aan huis is duurder dan bij de andere grote supermarktketens.