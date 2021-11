Supermarktketen Colruyt toont aan dat er nog ruimte is voor klimaatvriendelijke innovatie in de landbouw. Het zet de schouders onder de teelt van gember op Vlaamse bodem. De specerij wint snel aan populariteit, maar wordt nog aangevoerd uit verre streken. Tegelijk zien onze tuinbouwers de vraag naar klassieke gewassen als kropsla terugvallen. Gember zou dus een mooi alternatief kunnen bieden, in korte keten.