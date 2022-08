Over anderhalf jaar wil de Vlaamse start-up Zeal Robotics zelfrijdende magazijnrekken op de markt brengen. Zulke autonome robots kunnen het personeelstekort in de logistieke sector helpen opvangen en de job van order picker lichter maken. Zeal Robotics is de eerste investering van Comate Ventures. Dat is het durfkapitaalfonds van het ingenieursbureau Comate en ondernemer Marc Coucke.