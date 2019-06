Het Belgische Combell en het Nederlandse TransIP, allebei actief in de internethosting, fuseren. Het nieuwe techbedrijf krijgt de naam team.blue en telt 1,2 miljoen klanten, verspreid over 5 Europese landen. Team.blue is zo de tweede Belgische unicorn. Jonas Dhaenens, de oprichter van Combell, wordt CEO van het fusiebedrijf.