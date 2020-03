"Whatever is necessary". In navolging van voormalig ECB voorzitter Mario Draghi bezweert Ursula von der Leyen er alles aan te zullen doen om de coronacrisis te bestrijden. Met een extra portie Europees geld en een vrijgeleide voor de lidstaten om hun bedrijven te steunen. Ook al zou dat de concurrentie vervalsen en de begrotingstekorten weer uit de hand doen lopen.