Bij Commscope, het vroeger TE Connectivity, in de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo zijn ruim 300 jobs bedreigd. De dochter van de Amerikaanse multinational kondigt de sluiting aan van de productie- en distributie-eenheid. De bonden vragen het tegenovergestelde: een investering om het bedrijf te moderniseren. De productie in Leuven is nog te veel gericht op oude netwerken in koperdraad.