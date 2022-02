Het Oost-Vlaamse Just Russel dat gepersonaliseerd honden- en kattenvoer aan huis levert neemt z'n West-Vlaamse concurrent BuddyBites over. De twee jonge e-commercebedrijven hebben samen in twee jaar tijd bijna 10.000 actieve klanten verzameld. Just Russel staat het sterkste in Vlaanderen. BuddyBites in Nederland. Samen willen ze nu West-Europa veroveren.