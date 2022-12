Europees zwaargewicht Duitsland trekt een spurtje in de wereldwijde wedloop op vloeibaar gas. Energiereus ConocoPhilips heeft een contact getekend met LNG-producent QatarEnergy om jaarlijks 2 miljoen ton LNG aan te voeren naar Duitsland. En dat meteen voor 15 jaar lang. Goed voor de lange termijn, niet voor de korte. Want de leveringen starten pas in 2026.