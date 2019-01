Consument kan vlees volledig controleren dankzij blockchain

Wie bij Carrefour ambachtelijk Belgisch varkensvlees koopt kan via een simpele scan met z'n smartphone de herkomst van het vlees nagaan. Waar het varken geboren is bijvoorbeeld of waar en wanneer het is geslacht. De app werd ontwikkeld samen met het Belgische keuringsbedrijf Vinçotte en maakt gebruik van blockchaintechnologie. Want de consument wil betrrouwbare informatie.