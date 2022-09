Het consumentenvertrouwen in ons land heeft deze maand een enorme duik genomen en staat nu op het laagste niveau in bijna veertig jaar. De oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en vooral de ongeziene energieprijzen wegen zwaar op het moreel van de consument. En dat belooft weinig goeds voor de economische 'groei'. Of misschien beter 'krimp'.