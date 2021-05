Het Belgisch consumentenvertrouwen is zelden zo fors verbeterd als in mei. Da's te danken aan de coronaversoepelingen en de vaccinaties die op tempo komen. Op Europees vlak is het consumentenvertrouwen deze maand gestegen tot net boven het niveau van vóór de coronacrisis. Dat is goed nieuws voor de economie, want er staat veel spaargeld klaar om uitgegeven te worden.