De Nederlandse webwinkel Coolblue gaat dit jaar bij ons een nieuw depot bouwen. Het magazijn komt in Nijvel in Waals-Brabant en is al het derde in ons land. Daarnaast komt er dit jaar ook minstens één nieuwe winkel bij in België. Dat heeft Coolblue bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarresultaten. En het moet gezegd, het was een originele presentatie.