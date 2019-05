De wekenlange brexit-onderhandelingen tussen de Britse premier May en oppositiepartij Labour zijn mislukt. Het overleg was nodig nadat het brexit-akkoord tussen premier May en de Europese Unie tot drie keer toe was weggestemd in het Lagerhuis. Daardoor werd de brexit van 31 maart uitgesteld tot 31 oktober. Het wordt nu zeer de vraag of de Britten die nieuwe deadline zullen halen.