De handel in Belgische aandelen boomt als nooit tevoren. In de eerste jaarhelft deden beleggers liefst 13,5 miljoen keer een transactie in een Belgische beurswaarde, een verkoop- of een kooporder bijvoorbeeld. Dat is de helft meer dan vorig jaar. Niet alleen de institutionele, maar ook heel wat particuliere beleggers hebben van de coronacrash geprofiteerd.