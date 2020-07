Ondanks de coronacrisis zijn de miljardairs in Latijns-Amerika nog rijker geworden. Tegelijk dreigen ruim 50 miljoen mensen in de regio opnieuw in armoede te vervallen door de pandemie. En kraakt het gezondheidssysteem in zijn voegen. Dat stelt Oxfam vast. De ngo pleit daarom voor eerlijkere belastingen in Latijns-Amerika, die de rijkdom beter herverdelen.