Bij staaldraadproducent Bekaert staan opnieuw 160 banen op de tocht. Opnieuw, want ook vorig jaar voerde het West-Vlaamse bedrijf een zware herstructurering door in ons land. De directie wijt de nieuwe ontslagronde aan de omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Maar volgens de vakbonden is er meer aan de hand.