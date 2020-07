Alweer slecht nieuws uit de retailsector. Wibra België vraagt bescherming tegen z'n schuldeisers. De Nederlandse discountketen maakt al jarenlang verlies in ons land. De directie dacht het tij nog te kunnen keren, maar toen kwam corona. De Nederlanders sturen nu aan op een overname, om zoveel mogelijk jobs te redden. De moedergroep is daarbij kandidaat om zelf een aantal winkels over te nemen. Voor de 400 werknemers wacht een zomervakantie in grote onzekerheid.