Als u door de coronacrisis een reis moest annuleren, is de kans groot dat u nog een voucher heeft, een cheque waarmee u later bij hetzelfde bureau een reis kon boeken. Slechts 15 procent van die cheques is inmiddels gebruikt. De Vlaamse reissector doet nu een oproep aan de politiek: het wil een noodlening om die cheques te kunnen terugbetalen. Want omdat de coronacrisis aansleept, dreigen 1000'en klanten hun voucher in te ruilen voor cash geld.