In de eerste maanden van de coronacrisis zijn bij bijna zeven op de tien inspecties in bedrijven inbreuken vastgesteld op de coronaregels. In meer dan 3.200 bedrijven. PVDA, de partij die de cijfers opvroeg, vraagt meer controles en hogere boetes voor bedrijven. Maar navraag leert dat de cijfers veralgemenen gevaarlijk is. De meeste inspecties zijn net gericht op de meest risicovolle sectoren of ze komen er na een klacht.