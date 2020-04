Het is vandaag 7 jaar geleden dat het fabrieksgebouw Rana Plaza ingestort is in Bangladesh. Daarbij vielen meer dan duizend doden. Een kantelpunt, want onder internationale druk zijn de werkomstandigheden in de fabrieken fors verbeterd. Maar nu gooit de coronacrisis roet in het eten. Modemerken annuleren hun bestellingen en sommige betalen hun facturen niet meer. Met desastreuze gevolgen voor de textielarbeiders. De Schone Kleren-campagne wil nu dat de Belgische regering economische steun weigert aan de boosdoeners.