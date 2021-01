Barco heeft zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis en sluit 2020 af met 4,4 miljoen euro verlies. Da's het eerste jaarverlies in meer dan een decennium. De Kortrijkse beeldvormingsgroep hoopt dit jaar uit het dal te kruipen. Z'n topman kijkt alvast hoopvol naar de Chinese markt, waar de ellende begonnen was, maar de crisis al verteerd is.