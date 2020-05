Niet alleen grootbanken vormen een systeemrisico voor onze economie. Ook andere bedrijven kunnen een negatieve kettingreactie in gang zetten. Dat heeft de coronacrisis duidelijk aangetoond. En opnieuw is de overheid de redder in nood. Belfius-econoom Annelies Van Cauwenberge onderzoekt het systeemrisico van bedrijven al langer. Ze vindt het tijd om lessen te trekken uit deze crisis.