Maar de financiële markten keken vooral uit naar het cijfer van de Verenigde Staten. Daar deed de coronacrisis de economie in het eerste kwartaal met 4,8 procent krimpen. Anders dan bij ons is dat een geannualiseerd cijfer, omgerekend naar een periode van een jaar dus. De krimp maakt een abrupt einde aan de langste economische expansie in de geschiedenis van de Verenigde Staten.