Het is nooit zo druk geweest op de Brusselse beurs als afgelopen corona-jaar. Vooral in maart piekte de beurshandel. Heel wat particuliere beleggers, die tijdens de lockdown thuis zaten, vonden hun weg naar de beurs. Om die ertoe aan te zetten meer in kmo's te gaan investeren, pleit Euronext-topman Van Dessel voor een gerichte verlaging van de roerende voorheffing.