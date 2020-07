De coronacrisis heeft de Vlaamse export z'n grootste klap ooit bezorgd, nog erger dan tijdens de financiële crisis van 2009. In april, op het hoogtepunt van de pandemie, exporteerde onze regio voor 20 miljard euro, dat is 28% minder dan een jaar geleden. Dat is slecht nieuws voor de Belgische economie, want Vlaanderen staat in voor meer dan 80 procent van de Belgische export.