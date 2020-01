In 18 landen buiten China zijn mensen intussen besmet geraakt met het coronavirus. Ook in India en op de Filipijnen is het virus opgedoken. In China zelf ligt het leven almaar meer stil. Er dreigt een economische schok, die ook bij ons voelbaar zal zijn. Want de impact is groter dan die van het SARS-virus dat eind 2002 opdook in China.

