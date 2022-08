De Belgische producent en verdeler van verzorgings- en schoonheidsproducten Mylène komt in handen van het management en van het private investeringsfonds In2Action. Zij nemen het bedrijf over van Vision Healthcare, het onlineplatform voor cosmetica en voedingssupplementen van ondernemer Yvan Vindevogel. De management buy-out moet Mylène helpen om opnieuw voluit in te zetten op de direct sales, met de bekende home party's, die de voorbije jaren heel zwaar te lijden hadden onder de coronacrisis. De operatie krijgt ook de steun van het Vlaamse Welvaartfonds. Om welke bedragen het gaat is niet bekendgemaakt.