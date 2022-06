Durbuy wordt de eerste gemeente in Wallonië met 5G én glasvezel. Zakenman Marc Coucke en telecomoperator Proximus gaan daar samen enkele miljoenen euro's tegenaan gooien. In de eerste plaats zal de gsm-dekking in het stadje verbeteren, nadien gaan Coucke en Proximus allerlei 5G-toepassingen uittesten, zoals augmented en virtual reality. Dat moet het toerisme in Durbuy naar een hoger niveau tillen.