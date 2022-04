Het Gentse softwarebedrijf Itineris heeft Marc Coucke binnengehaald als investeerder. Via zijn holding Alychlo pompt die 16 miljoen euro in het bedrijf. Met dat geld wil Itineris verder groeien in Europa en de Verenigde Staten. Itineris ontwikkelt software voor nutsbedrijven. De energie- en waterleveranciers van deze wereld.