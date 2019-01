Coucke wil SnowWorld-imperium snel uitbouwen

SnowWorld, de groep indoor ski-parken van ondernemer Marck Coucke, gaat een gloednieuwe skipiste bouwen in Italië. Vorige week nam de groep nog twee skihallen over in Nederland en Duitsland. Het is daarmee Europese marktleider. De overnames zijn nog maar het begin. Coucke wil z'n skihall-imperium snel uitbouwen met z'n beproefde "buy and build"-model.