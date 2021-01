De coronacrisis heeft vorig jaar op de Duitse economie een impact gehad die vergelijkbaar is met de financiële crisis in 2009. Het Duitse BBP is in 2020 met 5 procent gekrompen, in 2009 was dat 5,7 procent. Maar al bij al valt de coronaschade nog mee. Vergeleken met andere grote Europese landen heeft Duitsland erg goed stand gehouden.