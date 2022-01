Cowboy, de Brusselse producent van de gelijknamige e-bikes, haalt 80 miljoen dollar op, of omgerekend 71 miljoen euro. Daarbij stapt een nieuw Amerikaans durfkapitaalfonds aan boord. Het geld was dringend nodig, want de fietsenfabrikant lijdt nog altijd stevige verliezen en wil tegelijk internationaal groeien.