De Belgische producent van e-bikes Cowboy waagt de oversteek naar Amerika. Voorlopig was het bedrijf enkel actief in Europa, maar gesterkt door groeicijfers en mét een nieuw model wil het nu ook de V.S. veroveren. De Amerikaanse markt groeit erg snel én biedt perspectief op tech-investeerders. Want Cowboy wil hun durfkapitaal aantrekken om te blijven groeien.