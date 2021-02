Kredietverzekeraar Credendo, voorheen bekend als Delcredere, viert zijn 100ste verjaardag. De kredietverzekeraar werd opgericht door de Belgische overheid om onze exportbedrijven in te dekken tegen risico's zoals wanbetalingen of contractbreuk. Credendo is intussen uitgegroeid tot een Europese topper, actief in 15 landen. Goed geplaatst dus om de gevolgen in te schatten van de coronacrisis op de internationale handel.