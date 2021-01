In 2020 waren er door de coronacrisis 17.5 procent minder vacatures dan het jaar voorheen. Dat neemt niet weg dat de Vlaamse regering blijft streven naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent in Vlaanderen. 'De kans bestaat natuurlijk dat we dat niet halen maar dat is altijd zo als je een hoge doelstelling stelt' zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).