Geef mensen die géén uitkering krijgen - huismoeders en -vaders bijvoorbeeld - een vergoeding als ze een opleiding volgen voor een knelpuntberoep. Dat voorstel is vandaag geopperd op de eerste grote conferentie over de Vlaamse arbeidsmarkt die fysiek én digitaal zo'n duizend deelnemers telde. De conferentie was een initiatief van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en kreeg de titel 'Van Krapte naar Kansen'.