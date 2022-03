Europa wil koste wat kost vermijden dat de oorlog in Oekraïne leidt tot een voedselcrisis. Heel wat grondstoffen zijn al fors duurder geworden, uit vrees voor bevoorradingsproblemen. Graan bijvoorbeeld, of kunstmest. De Europese ministers van Landbouw hebben vandaag een crisisvergadering gehouden om mogelijke maatregelen te bekijken. Zoals meer dierlijke mest gebruiken, of akkers die normaal braak zouden liggen tóch inzetten.