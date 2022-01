Steeds meer ondernemingen in ons land halen vers kapitaal op via crowdlending. De 6 grote crowdlendingplatformen rijfden vorig jaar samen 85 miljoen euro binnen bij het grote publiek, dat is bijna een verdubbeling in een jaar tijd. Dat heeft De Tijd uitgedokterd. Investeerders zien crowdlending als een alternatieve beleggingsvorm, die hogere intresten biedt, tegen groter risico.