Crowdlending-platform Ecco Nova maakt na z'n opstart in Wallonië nu volwaardig de oversteek naar Vlaanderen, vanuit een eigen kantoor in Gent. Een logische stap, want het platform ziet z'n investeerders steeds vaker uit Vlaanderen komen. Ecco Nova financiert voornamelijk duurzame projecten, van immo tot industrie.