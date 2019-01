Cruciaal handelsoverleg tussen VS en China gestart

De financiële markten reageren hoopvol op de start van nieuwe handelsbesprekingen tussen de V.S. en China. De tijd dringt, want het staakt-het-vuren dat de twee rivalen afspraken in hun handelsoorlog geldt maar 90 dagen. Niet alleen wederzijdse importtaksen liggen op tafel, ook meer politieke kwesties zoals de subsidiëring van Chinese staatsbedrijven en hun respect voor Amerikaanse patenten.