Coinbase, het Amerikaanse handelsplatform voor cryptomunten zoals de bitcoin, is na zijn eerste beursdag gisteren zo'n 86 miljard dollar waard. Dat is meer dan de moederbedrijven achter de New Yorkse beurs en de Nasdaq samen. De beursgang en de populariteit van Coinbase kunnen een mijlpaal zijn: het maakt beleggen in cryptomunten meer mainstream, ook bij klassieke beleggers en zakenbanken.