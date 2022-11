Het vertrouwen is helemaal zoek in de cryptowereld, door de chaotische en plotse val van handelsplatform FTX. De eigenaar belegde de tegoeden van zijn klanten voor eigen rekening. Daarvan zou minstens één miljard dollar op dit moment spoorloos zijn. Bovendien is voor een half miljard dollar aan cryptomunten gestolen door hackers. De Amerikaanse beurswaakhond onderzoekt de zaak, net als de politie van de Bahamas, waar het handelsplatform officieel is gevestigd.