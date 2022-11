De Cubaanse president is op driedaags staatsbezoek in China. Hij hoopt op economische steun van z'n grote communistische broer. Want de Cubaanse economie heeft zwaar afgezien van de pandemie en de impact daarvan op het toerisme. Bovendien is er nog altijd het Amerikaanse handelsembargo tegen het eiland. Gelukkig, uit politiek en economisch opportunisme reikt China de Cubanen maar al te graag de hand.