De Cubaanse regering zet een nieuw wapen in om z'n economie te redden: dollarwinkels. Winkels waar de Cubanen hun gegeerde Amerikaanse dollars kunnen uitgeven aan geïmporteerde elektronica. De dollars stromen het land binnen via gemigreerde familieleden. Maar de Cubaan kon er enkel converteerbare peso's mee kopen, aan een kunstmatig hoge koers. Met als gevolg dat de dollars tot nu vaak in het smokkelcircuit terecht kwamen.