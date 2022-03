In Antwerpen is het project CULT gelanceerd. Languit is dat Collaborative Urban Logistics and Transport. Het idee is dat meerdere bedrijven gaan samenwerken voor de levering van hun pakjes in de binnenstad. De pakjes worden aan de rand van de stad gebundeld door bpost en met elektrische busjes en fietskoeriers naar klanten in het centrum gebracht. Niet enkel ecologischer, maar ook goedkoper.