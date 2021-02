De culturele en creatieve sector in Vlaanderen is in de afgelopen tien jaar veel sterker gegroeid dan de gemiddelde Vlaamse economie. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams departement voor Wetenschap, Economie en Innovatie. De sector stelde in 2018, in pré-coronatijd dus, 6% van alle Vlaamse werknemers te werk en zorgde voor 14 miljard euro toegevoegde waarde aan onze economie. Volgens experts moeten we er dan ook alles aan doen om de sector te helpen om te overleven.