Dankzij de gunstige coronacijfers is stap 1 ingegaan van het zomerplan dat het Overlegcomité uitgestippeld heeft. Daarmee kan de vrijetijdssector weer opstarten. We beginnen ons overzicht bij de cultuurhuizen. Die mogen binnen tot 200 mensen ontvangen of 75% van de zaalcapaciteit. Zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. Maar dat mag de feestvreugde niet drukken.