Het Duitse farmabedrijf CureVac is in ons land gestart met z'n derde en laatste klinische studie naar een nieuw coronavaccin. In totaal zullen er zo'n 2000 vrijwilligers getest worden. Mensura de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, zal de helft van de tests organiseren. De Universiteit van Antwerpen zorgt voor de medische opvolging van de proefpersonen. België heeft net geen 3 miljoen vaccins besteld bij CureVac.